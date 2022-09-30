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- Putin konuşurken Kadirov ağladı
Putin konuşurken Kadirov ağladı
- Haber Merkezi
- 30.09.2022 - 17:18
- Güncelleme : 30.09.2022 - 17:26
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapılan referandumun ardından Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhak edildiğini açıkladı.
4 bölgenin Rusya topraklarına katılmasıyla birlikte imzalar atıldı ve anlaşmalar tüm dünyaya duyuruldu.
Kadirov ağladı
Putin, Moskova'daki basın toplantısında konuşurken dikkat çeken bir an kameralara yansıdı.
Putin konuştuğu sırada Çeçen lider Ramazan Kadirov, gözyaşlarına hakim olamadı.
Putin konuşurken Kadirov ağladı
Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirildi
Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan, Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin suikastlarla öldürülmesi sonrası direniş kırıldı.
Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov, Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirildi.