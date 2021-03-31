Putin, Merkel ve Macron Sputnik V aşısını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V hakkında tele-konferans gerçekleştirdi.

ABD'nin özellikle de Rus aşısını destekleyen ülkelere yaptığı tüm baskılarına rağmen, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına karşı ilgisi giderek artıyor.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

AB TESCİLİ, TESLİMATI VE ORTAK ÜRETİM KONULARI ELE ALINDI

Görüşmede, Sputnik V aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) tescili, teslimatı ve ortak üretim konularının ele alındığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“Ortak bir tehdit olan korona virüs salgını ile mücadelede çabaları birleştirmeye özellikle dikkat çekildi. Bu bağlamda liderler, hastalığın daha fazla yayılmasını önleyecek tedbirlere odaklandı. Özellikle, Rus aşısı Sputnik V'nin Avrupa Birliği'nde tescil edilme ihtimali ile aşının AB ülkelerine olası teslimatları ve ortak üretim konuları tartışıldı”





AŞININ ONAY SÜRECİNE KARŞI ÇIKILIYORDU

Sputnik V’nin AB tarafından onay süreci, çeşitli yetkililer ve ABD'li politikacıların aşının kullanımına karşı çıkmasıyla tartışmalara yol açmıştı. Rusya, aşıya karşı olası siyasi önyargı sorununu gündeme getirerek, aşının etkinliğinin klinik denemelerde kanıtlandığını vurgulamıştı.

BİRÇOK AB ÜLKESİ SPUTNIK V'İ SATIN ALMAYA HAZIR

AB’de aşı sevkiyatında yaşanan aksamalar ve yavaş ilerleyen aşılama programları nedeni ile birçok AB ülkesi lideri Rus aşısını satın almaya hazır olduklarını ifade etmişlerdi. Merkel, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylandıktan sonra AB'de Sputnik V’nin kullanılmasının gerekli olduğunu ve AB'nin sipariş vermemesi durumunda Almanya'nın bunu kendi başına yapacağını belirtmişti. Avusturya Başbakanı Şansölyesi Sebastian Kurz ise Putin ile Sputnik V'nin olası satın alımını tartışmış ve aşıyı kullanmaya hazır olduklarını belirtmişti.

EMA, 4 MART'TA SPUTNİK V'Yİ İNCELEMEYE BAŞLADI

EMA, 4 Mart'ta Sputnik V aşısı için aşamalı bir inceleme prosedür başlatmıştı. Macaristan ve Slovakya gibi bazı AB ülkeleri ise, EMA kararını beklemeden Rus aşısını ulusal düzeyde onaylamıştı.

SPUTNİK V, 58 ÜLKEDE ONAYLANDI

Sputnik V aşısı, aralarında Cezayir, Mısır, Meksika, Sırbistan, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere 58 ülke tarafından onaylandı. Geçtiğimiz Şubat ayında ise tıp dergisi The Lancet, Sputnik V'in 3. aşama klinik denemelerine ait ara analiz raporunu yayınlayarak, aşının semptomatik Covid-19'a karşı yüzde 91.6 etkinlik gösterdiğini belirtmişti.