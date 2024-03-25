Rusya'da halk, başkent Moskova'da Crocus binasındaki konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ölenlerin yasını tutuyor.
Saldırıda 137 can kaybı yaşanırken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Ellerindeki otomatik silahlarla ölüm saçan 4 saldırgan ise Rus güvenlik güçlerince kıskıvrak yakalandı.
Saldırıda ölenleri andı
Soruşturma süreci devam ederken, Devlet Başkanı Vladimir Putin hayatını kaybedenlerin anısına mum yaktı.
Moskova'da bir kiliseye giden Putin, mum yakarken kameraya yansıdı.
Konser salonuna terör saldırısı
Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıkarken çatı bir süre sonra çökmüştü.
4 terörist yakalandı
Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
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