Putin: Neredeyse hiç alkol kullanmıyorum 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Okulu'nun kadın mezunlarıyla buluşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma programını 'hiç durmadan akan' şelaleye benzetti, ayrıca hemen hiç alkol kullanmadığını da söyledi.

AA & Ensonhaber

Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da büyük önem taşıyan ve resmi tatil olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Okulu'nun kadın mezunlarıyla bir araya geldi.

"Hayatım durmayan bir şelale gibi akıyor"

Putin, görevi ve sorumluluklarıyla ilgili değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

Biliyor musunuz, benim hayatım sonsuz sayıda farklı olay ve etkinlikten oluşuyor. Bazen onu bir şelaleye benzetiyorum. Bir şelalenin altında duruyor gibisiniz ve hiç durmadan akıyor

"Yakınlarımın yanında dinleniyormuş gibi görünüyorum"

Yoğun iş programına sahip olduğunun altını çizen Rus lider, yakınlarıyla bir araya geldiğinde bile her şey yolundaymış ve dinleniyormuş gibi görünmeye çalıştığını belirtti.

Rus lider,

Ancak biliyorum ki, beş dakika sonra filanca beni arayacak, on dakika sonra birilerini benim aramam gerekecek, yarım saat sonra bir olay olacak ve onun ne olduğunu anlamam, gerekirse de tepki vermem gerekecek

ifadelerini kullandı.

"Neredeyse hiç alkol tüketmiyorum"

Putin, bu kadar güçlü bir sağlığa sahip olmanın sırlarının sorulması üzerine

Dürüst olmak gerekirse, bunları söylemek gerekli olsa da bu konuda konuşmamaya çalışıyorum. Neredeyse hiç alkol tüketmiyorum. Kesinlikle sert içkiler içmemeye çalışıyorum

yanıtını verdi.

"Rus kadınlar, harekat bölgesinde layıkıyla görev yapıyorlar"

Putin, bugün Rus kadınların ve genç kızların özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgede farklı alanlarda görev yaptıklarını ve her yerde layıkıyla hizmet ettiklerini vurguladı.

Rus hava kuvvetlerinin muharebe sahasında çok ciddi ve ihtiyaç duyulan görevleri yerine getirdiğinin altını çizen Putin, Rus askeri havacılığının en yüksek takdiri ve saygıyı hak ettiğinin altını çizdi.