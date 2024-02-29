Putin net konuştu: Kimse iç işlerimize karışamaz NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması tartışmasına ilişkin "Nükleer çatışma" uyarısında bulunan Putin, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Putin ayrıca, kimsenin iç işlerine karışmalarına izin vermeyeceklerini de söyledi.

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Rusya, hızla seçimlere doğru gidiyor.

Bu kapsamda da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Seçimlere iki hafta kala konuşan Putin, Rusların mutlak çoğunluğunun, Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonu" desteklediğini söyledi.

Kimsenin Rusya'nın iç işlerine karışmasına izin vermeyeceklerini belirten Putin, "Batı, Rusya'yı içeriden zayıflatmaya çalışıyor." dedi.

Putin, konuşmasının devamında, "Ordumuzun Ukrayna'da inisiyatifi var, yeni bölgeleri özgürleştiriyor" ifadelerini kullandı.

ABD ile diyalog mesajı

Rusya'nın stratejik istikrar konusunda ABD ile diyaloga hazır olduğunu söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda Rusya'yı stratejik olarak yenilgiye uğratmaya hazır. ABD'nin eylemleri Avrupa güvenliğini etkili bir şekilde parçaladı." diye konuştu.

"Arap ülkeleri ve Latin Amerika ile bağları güçlendireceğiz"

Rus lider, NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması tartışması hakkında ise şunları söyledi: "İşgalciler için sonuçlar daha trajik olacak, topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız var. Nükleer çatışma tehlikesi olduğunu anlamıyorlar mı?"

Putin, şöyle devam etti: "Güçlü bir Rusya olmadan sağlam bir küresel düzen mümkün değildir. Arap ülkeleri ve Latin Amerika ile bağları güçlendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz."