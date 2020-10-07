Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların Azerbaycan topraklarında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, zor günler geçiriyor.

Önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayan Paşinyan, görüşmeden istediğini alamadı.

Paşinyan, ardından "Karabağ konusunda tavizlere hazırız." dedi.

PUTİN'DEN PAŞİNYAN'A DAĞLIK KARABAĞ MESAJI

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, kendisinden yardım isteyen Ermenistan Başbakanı'na yanıt niteliğinde ifadeler kullandı.

Operasyonların Ermenistan topraklarında gerçekleşmediğini belirten Putin, şöyle konuştu:

Putin: Operasyonlar, Ermenistan topraklarında yapılmıyor ViDEO

"OPERASYONLARIN YAPILDIĞI YER ERMENİSTAN TOPRAKLARI DEĞİL"

"Bildiğiniz gibi Ermenistan, CSTO'nun (Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü) bir üyesi. Bu çerçevede Ermenistan'a karşı bazı yükümlülüklerimiz var. Operasyonlar hâlâ devam ediyor ve Ermenistan topraklarında yapılmıyor.

Rusya'nın bu anlaşma çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesine gelince, yükümlülüklerimizi her zaman yerine getirdik, getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz."