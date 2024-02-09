Putin: Polonya'ya ya da Letonya'ya saldırmakla ilgilenmiyoruz Rus lider Putin, kendilerine saldırı düzenlenmedikçe başka ülkelerle savaşma niyetinde olmadıklarını söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'ya saldırılarını başka ülkelere de taşıyacağı iddialarını reddetti.

Başta Kiev olmak üzere Avrupa'daki birçok ülke, Putin'in Ukrayna ile sınır kalmayacağını, Batı'ya doğru ilerleyeceğini düşünüyor.

'Savaşı yaymayacağız' mesajı

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'a demeç veren Putin, Rusya'nın kendi çıkarları için "sonuna kadar" savaşacağını, ancak Ukrayna'daki savaşını Polonya ve Letonya gibi diğer ülkelere yaymak gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Batılı liderlerin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmanın imkansız olduğunu anladıklarını ifade eden Putin, "Diyaloğa hazırız." dedi.

"Polonya'yla, Letonya'yla ilgilenmiyoruz"

Putin, NATO üyesi Polonya'ya Rus birliklerini göndereceği bir senaryo hayal edip etmediği sorulduğunda şöyle cevap verdi:

Sadece bir durumda, Polonya Rusya'ya saldırırsa... Neden? Çünkü bizim Polonya'yla, Letonya'yla ya da başka herhangi bir yerle ilgimiz yok. Bunu neden yapalım ki? Hiç ilgilenmiyoruz.

'Müzakere etmek daha iyi olurdu' açıklaması

Rus lider, Ukrayna'ya askeri destek sağlayan ABD'nin endişelenmesi gereken "acil iç meseleleri" olduğunu da söyledi ve ekledi:

Rusya ile müzakere etmek daha iyi olmaz mıydı? Anlaşma yapmak... Bugün gelişen durumu zaten anlıyorlar. Rusya'nın, çıkarları için sonuna kadar savaşacağını görüyorlar.

"Ukrayna ile barışıyorduk ama Batı'ya uydular"

Öte yandan Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerinin "neredeyse sonuçlandığını" ancak daha sonra Ukrayna'nın "tüm bu anlaşmaları bir kenara attığını" belirtti.

Putin, Kiev yönetiminin Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin "Rusya'yla sonuna kadar savaşma yönündeki talimatlarına uyduğunu" söyledi.