Putin: Rusya yakın gelecekte kuzeyde daha da büyüyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki yıllarda ülkesinin Arktik ve Kuzey bölgelerinde daha da büyüyüp gelişeceğini söyledi.

‘Rusya’nın Gönüllüsü’ adlı yarışmanın gönüllüleri ve finalistleri ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın önümüzdeki on yıllar boyunca Arktik ve Kuzey bölgelerinin ‘katılımlarıyla büyüyeceğini’, ülkenin geleceğinin madencilik dahil olmak üzere bu yönün gelişimine bağlı olduğunu ifade etti.

"KUZEYDE OLUP BİTEN HER ŞEY BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

Putin, “Rusya bir kuzey ülkesidir, topraklarımızın yüzde 70'inden fazlası kuzey enlemlerde yer alıyor. Kuzeyde olup biten her şey bizim için özel bir ilgi konusudur ve özel değer taşır. Şu anda Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesinden bile söz etmiyorum” diye konuştu.

Bu yönün gelişiminin özellikle Rusya’ya gerekli olan doğal kaynakların çıkarılması açısından ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Putin, “Rusya önümüzdeki on yıllar boyunca elbette ki Arktik ve Kuzey bölgelerinin katılımlarıyla büyüyecek, bunlar oldukça açık görünen şeyler” ifadelerini kullandı.

"KUTUPLARDA EKOLOJİYE ZARAR VERMEYELİM"

Kuzey Kutbu'nun doğasının son derece savunmasız olduğuna dikkat çeken Putin, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ekolojik riskleri en aza indirecek özellikler dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Putin, “Kuzey Kutbu'nun doğası aynı zamanda son derece savunmasızdır. Ve elbette ki ekonomik faaliyetler, Kuzey Kutbu ve Kuzey Rusya'nın özelliklerine çevresel riski en aza indirecek şekilde uyum sağlamalı” vurgusunu yaptı.