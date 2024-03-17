Putin, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde protesto edildi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rus Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

AA

Rusya sandık başında..

İlk olarak ülkenin en doğusunda yer alan Kamçatka ve Çukotka bölgesinde başlayan oy verme işlemleri, ülke genelinde 94 binden fazla sandıkta yapılıyor.

15 Mart'ta başlayan oy verme işlemi bugün sona eriyor.

Almanya'daki Rusya vatandaşları da oy kullanmak üzere Rusya Federasyonu Berlin Başkonsolosluğu'na geldi.

Ancak oy kullanmaya gelen bir grup eylemci, Rusya'daki devlet başkanlığı seçimi için oy kullanılan Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde toplandı.

"Putin'i durdurun, savaşı durdurun"

Yaklaşık 800 kişi, Putin için oy kullanılmasını protesto etti.

Putin karşıtı pankartlar taşıyan eylemciler, "Putin'i durdurun, savaşı, yalanları ve baskıyı durdurun" sloganları attı.

Navalni'nin eşi de göstericiler arasındaydı

Hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da göstericilere destek verdi.

Navalnaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada, seçmenlere Rusya başkanlık seçimini sabote etme çağrısında bulunmuştu.

Cuma günü başlayan ve bugün sona erecek seçimler için oy kullanmak isteyen Rus vatandaşları, Berlin'deki büyükelçilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)