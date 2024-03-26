Putin: Saldırıyı kimin emrettiğini bilmek istiyoruz Vladimir Putin, dün akşam Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısının ardından alınan tedbirlere ilişkin Moskova yerel yürütme makamları, hükümetin ilgili bakanlıkları dahil kolluk kuvvetleri ile video konferans toplantısı yaptı.

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DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısında kimin emri verdiğini bilmek istediklerini söyledi.

Dün akşam Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısının ardından alınan tedbirlere ilişkin Moskova yerel yürütme makamları, hükümetin ilgili bakanlıkları dahil kolluk kuvvetleri ile video konferans toplantısı yapan Putin, “Rusya'ya ve halkına karşı yapılan bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. dedi.

"ABD, Kiev'den bir iz bulunmadığına ikna etmeye çalışıyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin, video konferans görüşmesinde şu açıklamalarda bulundu;

"Şunu da görüyoruz ki, ABD çeşitli kanallar aracılığıyla uydularını ve dünyanın diğer ülkelerini, istihbarat verilerine göre Moskova'daki terör saldırısında sözde Kiev'den bir iz bulunmadığına ikna etmeye çalışıyor.

"Neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştılar"

Rusya'ya ve halkına karşı yapılan bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. Kimin emrettiğini bilmek istiyoruz.

Bir şey çok açık: 22 Mart'ta Rusya'nın başkentinde işlenen korkunç suç, daha önce de söylediğim gibi, bir korkutma eylemidir. Ve ardından şu soru ortaya çıkıyor: Bundan kim yararlanıyor?

Elbette şu sorunun da cevabını vermek gerekiyor: Teröristler suçu işledikten sonra neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştılar, orada onları kim bekliyordu?”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)