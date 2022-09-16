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    Putin: Savaşı bitirmek istiyoruz

    Ukrayna ile yaşadıkları çatışmalara değinen Rus lider, "Mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 16:50
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    Putin: Savaşı bitirmek istiyoruz

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Özbekistan'da bulunuyor.

    Zirveye katılan Putin, toplantıya gelen diğer ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

    Modi ile görüşmesinde Ukrayna mesajı verdi

    Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinde dikkat çeken mesajlar verdi.

    Putin, 24 Şubat'ta başlattıkları ve "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı Ukrayna savaşının sona ermesini istediğini söyledi.

    Putin: Çatışmayı sona erdirmek için her şeyi yapmaya hazırız

    Rus lider, "Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için her şeyi yapmaya hazır, ancak Kiev müzakere etmeyi reddediyor." dedi.

    Modi'ye söyledi: Endişelerinizi biliyorum

    Putin, Modi'ye hitaben, "Ukrayna'daki çatışma konusundaki tutumunuzu, sürekli dile getirdiğiniz endişelerinizi biliyorum." ifadesini kullandı.

    Ayrıca Putin, Moskova'nın "tüm bunları mümkün olan en kısa sürede durdurmak için" her şeyi yapacağına dair güvence verdi.

    "Ukrayna, müzakere sürecini reddetti"

    Öte yandan Kiev yönetimini suçlayan Rusya Devlet Başkanı, "Ukrayna liderliğinin müzakere sürecini reddettiğini ve hedeflerine askeri yollarla ulaşmak istediğini ilan etmesinden" üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.

    Putin: Savaşı bitirmek istiyoruz #1

    Putin: Savaşı bitirmek istiyoruz #2


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