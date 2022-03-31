Putin, Scholz ve Draghi ile doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini görüştü

Putin, Scholz ve Draghi ile doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye, yaptırımlar nedeniyle doğalgaz ödemelerinde rubleye geçtiklerini söyledi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Scholz ve Draghi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

"MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ, HUKUKSUZCA DONDURULDU"

Putin’in Scholz ile görüşmesinde, Rusya’nın doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararının detaylarını aktardığına işaret edilen açıklamada, “Anlaşmalardaki değişiklik kararı, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya Merkez Bankası döviz rezervlerini uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurması nedeniyle alınmıştır.” ifadesine yer verildi.

"RUBLE, ŞARTLARI KÖTÜLEŞTİRMEYECEK"

Açıklamada, rubleyle ödeme sistemine geçilmesinin, Rus gazı ithal eden Avrupalı şirketler için sözleşme şartlarının kötüleşmeyeceğine işaret edilirken, liderlerin, iki ülke uzmanlarının bu konuda ek görüşmelerde bulunması konusunda anlaştığı belirtildi.

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