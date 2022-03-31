Petrol
107.48
-3.55%
Euro
16.38
0.17%
Dolar
14.65
-0.02%
Altın
907.60
-0.37%
Borsa
2230
1.07%
Bitcoin
689.503
-0.65%
BTXN Coin
36.99
-4.54%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C
    Putin, Scholz ve Draghi ile doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini görüştü

    Putin, Scholz ve Draghi ile doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye, yaptırımlar nedeniyle doğalgaz ödemelerinde rubleye geçtiklerini söyledi.
    • AA
    • 31.03.2022 - 05:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Scholz ve Draghi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

    "MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ, HUKUKSUZCA DONDURULDU"

    Putin’in Scholz ile görüşmesinde, Rusya’nın doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararının detaylarını aktardığına işaret edilen açıklamada, “Anlaşmalardaki değişiklik kararı, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya Merkez Bankası döviz rezervlerini uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurması nedeniyle alınmıştır.” ifadesine yer verildi.

    Putin, Scholz ve Draghi ile doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini görüştü #1

    "RUBLE, ŞARTLARI KÖTÜLEŞTİRMEYECEK"

    Açıklamada, rubleyle ödeme sistemine geçilmesinin, Rus gazı ithal eden Avrupalı şirketler için sözleşme şartlarının kötüleşmeyeceğine işaret edilirken, liderlerin, iki ülke uzmanlarının bu konuda ek görüşmelerde bulunması konusunda anlaştığı belirtildi.

    Rusya, Avrupa rubleyle ödemezse gazı ücretsiz vermeyeceğini açıkladı - HABER İÇİN TIKLAYIN

    Putin, Scholz ve Draghi ile doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini görüştü #2


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Türkiye-Romanya 27'nci Dönem KEK Toplantısı yarın
    Ekonomi

    Türkiye-Romanya 27'nci Dönem KEK Toplantısı yarın

    Usta oyuncu Halit Akçetepe'nin vefatının 5'inci yılı
    Kültür Sanat

    Usta oyuncu Halit Akçetepe'nin vefatının 5'inci yılı

    Görüş Bildir