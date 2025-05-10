Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

İHA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moskova’da Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sını mağlup etmesinin 80’inci yıl dönümünün kutlandığı Zafer Günü törenlerine katılan sayılı Avrupalı lider arasında yer aldı.

"FAKAT HER ŞEYE RAĞMEN BURADA BİZİMLESİNİZ VE BUNU DERİNDEN TAKDİR EDİYORUZ"

Vucic tören çerçevesinde Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Görüşmede Putin'in şunları dediği kaydedildi:

"Zaferin 80’inci yıl dönümünde, böylesine özel bir günde bizimle Moskova’da olup, yıl dönümü etkinliklerine katılmış olmanız nedeniyle derin bir minnettarlık duyuyoruz. Size bunu yapmamanız yönünde tavsiyelerde bulunduklarını, hatta bazı lojistik zorluklar çıkardıklarını biliyorum. Fakat her şeye rağmen burada bizimlesiniz ve bunu derinden takdir ediyoruz"

"PUTİN İLE DOĞAL GAZ TEDARİKİ İÇİN UZUN VADELİ ANLAŞMA KONUSUNDA MÜZAKERE YÜRÜTÜYORUZ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise yaptığı açıklamada, görüşmenin ana konusunun enerji olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin birçok yönünü masaya yatırdıklarını kaydeden Vucic, Kosova sorunu ve Batı ülkelerinin Sırbistan’a Rusya’ya yaptırım uygulaması konusunda yaptıkları baskının da gündeme geldiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile askeri iş birliği konusunun da görüşüldüğünü belirten Vucic, "Askeri-teknik iş birliği alanında geçmişten gelen birçok anlaşmamız bulunuyor. Bu çerçevede, iş birliğimizi hem onların hem bizim çıkarlarımızla, hem de uluslararası jeopolitik konjonktürle çelişmeyen bir şekilde nasıl sürdürebileceğimizi görüştük" diye konuştu.

"KALKINMA PROJELERİ İÇİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİN TESİS EDİLMESİ GEREKİYOR"

Putin’le görüşmenin ana konusunun enerji olduğunu vurgulayan Vucic, "Rusya ile yeni bir doğal gaz anlaşması imzalanmasının Sırbistan için hayati önemde olduğunu bir kez daha yineledim. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz son derece önemli yatırım ve kalkınma projeleri için enerji arz güvenliğinin tesis edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sırbistan’ın Avrupa yolunda ilerlediğini fakat geleneksel dostlarına sırt çevirmediğini vurgulayan Vucic, kendisini Moskova’ya davet ettiği için Putin’e teşekkür etti. Vucic, "Bu, karşılıklı menfaatlerimizi ilgilendiren konularda doğrudan görüş alışverişinde bulunmak adına son derece önemli bir fırsat oldu" şeklinde konuştu.

VUCİC, ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Moskova’da Zafer Günü kutlamalarına katılan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüşme gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin olarak sosyal medyada yayınladığı açıklamada Vucic, "Bu görüşme, karşılıklı saygı ve halklarımızın refahı yönündeki ortak hedef doğrultusunda çelikten dostluğumuzu daha da geliştirmek için bir fırsat oldu" dedi.

Vucic, Çin lideri ile ekonomik iş birliği ve altyapı projelerinin görüştüklerini kaydetti.