Putin, Suriye'de daha çok deniz erişimi istiyor

Putin, Suriye'de daha çok deniz erişimi istiyor

Vladimir Putin, Suriye'de daha çok tesis ve deniz erişimi için bakanlarından, Esad ile görüşmesini istedi.

Rus haber ajansı Interfax tarafından, Rus hükümet kararlarına dayandırarak yayınlanan bir habere göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de daha çok deniz erişimi ve tesis istiyor.

2 ASKERİ TESİS, 1 HAVA ÜSSÜ, TARTUS LİMANI'NDA 1 HAVA ÜSSÜ

Rusya'nın Suriye'de 2 tane daimi askeri tesisi, Lazkiye'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı olan güçlere hava saldırıları düzenlemek için kullanılan bir hava üssü ve Tartus Limanı'nda da kalıcı bir deniz üssüne sahip olmasını, Putin yeterli bulmuyor.

DAHA ÇOK ERİŞİM İSTİYOR

Bu tesis ve erişimlerle yetinmek istemeyen Putin, Rusya savunma ve dışişleri bakanlarından Şam yönetimi ile görüşmelerini ve erişimin genişletmesi için çalışmalarını istedi.