Putin, Trump'ın solunum cihazı teklifini kabul etti

ABD, koronavirüsle mücadele kapsamında Rusya'ya yardım etme kararı aldı.

Washington yönetimi, koronavirüsle mücadele eden Moskova'ya solunum cihazı teklifinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin perşembe günü yaptığı görüşmede, koronavirüs salgınıyla mücadele ele alındı.

PUTİN'DEN SOLUNUM CİHAZI YARDIMINA ONAY

Business Insider'ın aktardığına göre, Rusya'nın salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden Trump, Putin'e solunum cihazı gönderme önerisinde bulundu ve bu teklif, Rus lider tarafından kabul edildi.

CİHAZLARIN SAYISI BİLİNMİYOR

ABD Başkanı, geçtiğimiz ay Rusya'ya solunum cihazı gönderebileceklerinin sinyallerini vermişti. Rusya'ya gönderilecek cihazların sayısı ise henüz bilinmiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump-Putin görüşmesinde silahların kontrol edilmesi konusunun da masaya yatırıldığı belirtildi.

KREMLİN AÇIKLAMA YAPTI

Kremlin'den yapılan açıklamada ise koronavirüsle mücadelede Putin ve Trump'ın “ikili iş birliğini memnuniyetle karşıladığı," lidelerin “bu alandaki koordinasyonu artırmayı kabul ettiği" belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle ABD, Rusya'ya tıbbi ekipman sevkiyatı göndermeyi önerdi."





ABD VE RUSYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Dünyada salgından en çok etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 300 bine yaklaşırken, yaklaşık 77 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da 177 bin 160 koronavirüs vakası ve 1625 ölüm kaydedildi.