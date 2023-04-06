Putin ve Lukaşenko, Moskova’da bir araya geldi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısı için Moskova’da bir araya geldi.

İHA

Rusya ve Belarus arasında 'Birlik Devleti' anlaşması imzalandı.

Anlaşma çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 50 milyar dolar seviyelerinde

Anlaşmanın uygulanması ve çok yönlü konuların ele alındığı toplantı öncesi Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolar seviyelerine kadar ulaştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

2021 yılında ticaret hacmimiz yüzde 35 artarak 40 milyar seviyelerine, 2022 yılında yüzde 12 artarak 45 milyar dolara ulaştı. Belarus'un verilerine göre ticaret hacmimiz 50 milyar dolara kadar ulaştı. Ekonomiyle ilgilenen herkes bu rakamların önemli rakamlar olduğunu anlıyor.

"Hız kesmeden devam edeceğiz"

"Birlik Devleti" anlaşmasının yüzde 72 düzeyinde uygulandığını aktaran Putin, "Bugüne kadar hükümetlerimiz ve kurumlarımız programların yüzde 72'sini tamamladı ve bu durumun somut sonuçları da oluyor. Bugün de üzerinde durduğumuz çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gerilimlere karşı Birlik Devlet Güvenlik Konsepti hazırlayacağız"

Rusya ve Belarus'un stratejik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da planlarını sürdürdüklerini belirten Putin, kendilerine yönelik tehditlere karşı bir çalışma yürüttüklerinden bahsetti.

Putin, "Rusya ve Belarus, savunma ve güvenlik anlamında işbirliğini genişletiyor. Bu elbette ülke ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda yapılıyor. Bugünkü uluslararası koşullar göz önüne alındığında bu gerçekten de çok önemli. Bu bağlamda bugünkü toplantının gündemine alınan Birlik Devleti Güvenlik Konsepti hazırlıklarına başlanması büyük önem arz etmektedir. Bu belgede, ülkelerimizin dış sınırlarında artan gerilim ve bize karşı başlatılan yaptırım ve enformasyon savaşı ışığında işbirliğimizin temel görevlerinin tanımlanması amaçlanıyor" dedi.

"Macron gibi çene çalmak yerine tüm nükleer silahları imha edelim"

Putin'in ardından söz alan Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya'nın Belarus'a nükleer silah yerleştirme kararını eleştirerek, "Hiçbir ülke başka bir ülkenin topraklarına nükleer silah yerleştirmemeli" sözlerine yanıt vererek, şu ifadeleri kullandı: