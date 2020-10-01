Putin ve Macron, Dağlık Karabağ'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı, taraflara "azami itidal" çağrısı yaptı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırılar, bölgede tansiyonu yükseltti.

Azerbaycan ordusu, karşı saldırılarda Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirdi.

Gelişmeler ışığında Erivan yönetiminde panik havası oluşurken, bazı ülkeler ise çatışmaların fitilini ateşleyip, kaybeden pozisyonuna düşen Ermenistan'a adeta koruma kalkanı olmak istiyor.

"DÜŞMANLIKLARI DURDURUN"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmayı görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki isim, taraflara "düşmanlıkları mümkün olan en kısa sürede durdurma" çağrısı yaptı. Görüşmeye ilişkin açıklamada şöyle denildi:

"ENDİŞELİYİZ"

"Dağlık Karabağ bölgesindeki durumun keskin bir şekilde kötüleşmesi ayrıntılı olarak tartışıldı. Devam eden büyük çaplı düşmanlıkların ışığında ciddi endişeler dile getirildi. Vladimir Putin ve Emmanuel Macron, tarafları derhal ve tam bir ateşkes uygulamaya, gerginlikleri azaltmaya ve azami itidal göstermeye çağırdı."

"DİPLOMATİK YOLLARDAN ÇÖZELİM"

Putin ve Macron'un, Dağlık Karabağ krizinin "siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne alternatif olmadığının" altını çizdiği kaydedildi. AGİT Minsk Grubu'nda daha fazla iş birliğinin belirli parametrelerinin gözden geçirildiği ifade edildi.

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