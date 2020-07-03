Putin'den ABD Büyükelçiliğine LGBT göndermesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anayasa Değişikliği Komisyonu ile yaptığı toplantıda, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde LGBT'yi simgeleyen renkli bez parçasının asılmasını değerlendirdi.

"BU KONUDA POZİSYONUMUZ NETTİR"

Vladimir Putin, "Onlar, orada kimin çalıştığına dair bir şey gösterdiler. Fakat bu, korkutucu bir şey değil." yorumunda bulundu.

ANAYASADA EŞCİNSEL EVLİLİĞİN YOLU KAPATILDI

Rusya'da yarından itibaren yürürlüğe girecek anayasa değişikliklerinin 72. maddesinde yer alan "erkek ve kadının birliğinden oluşan evlilik kurumunun korunması" ifadesi ile eşcinsel evliliklerin yolu kapatılıyor.