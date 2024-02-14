Putin'den ABD'ye savaşı dondurma teklifi: Ukrayna görüşmelerinden sonuç çıkmadı Konuyla ilgili Rus kaynaklar, Moskova'nın teklifinin kabul görmediğini söyledi. Açıklamada, "Amerikalılarla temaslar boşa çıktı" denildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, arabulucular aracılığıyla ABD'ye Ukrayna'daki savaşı dondurma teklifinde bulundu ancak görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı.

Gelişme, konuyla ilgili bilgisi olan üç Rus kaynak tarafından paylaşıldı.

Putin, 2023'te Washington'a, Moskova'nın Orta Doğu'daki Arap ortakları ve diğerleri de dahil olmak üzere bazı ülkeler aracılığıyla, Ukrayna'da ateşkesi düşünmeye hazır olduğunun sinyallerini gönderdi.

Çatışmayı dondurma teklifi

Rus lider, mevcut hatlardaki çatışmayı dondurmayı teklif ediyordu. Öneri, Rusya'nın kontrol ettiği Ukrayna topraklarının hiçbirinden vazgeçilmemesini de barındırıyordu.

"Amerikalılarla temaslar boşa çıktı"

2023'ün sonları ve 2024'ün başlarındaki görüşmeler hakkında bilgisi olan üst düzey bir Rus kaynak, "Amerikalılarla temaslar boşa çıktı." dedi.

Temaslar hakkında bilgisi olan ikinci Rus kaynak, Amerikalıların aracılar üzerinden Moskova'ya, Ukrayna'nın katılımı olmadan olası bir ateşkesi görüşmeyeceklerini söylediklerini anlattı. Üçüncü kaynak ise "Amerikalılarla her şey dağıldı." diye ekledi.

Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırı emri verdi. 8 yıl süren çatışmaların ardından tam ölçekli savaş tetiklendi.

Zelensky: Kabul etmiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerindeki kontrolünü asla kabul etmeyeceğini söylüyor.

Zelensky, Rusya ile her türlü teması yasaklamıştı.