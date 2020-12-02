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    Putin'den 'aşılama çalışmasına başlayın' talimatı

    Vladimir Putin önümüzdeki haftadan itibaren halka koronavirüs aşısının uygulanması için talimat verdi.
    • İHA
    • 02.12.2020 - 19:19
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    Putin'den 'aşılama çalışmasına başlayın' talimatı

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan pandemi hastanelerinin açılışına telekonferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli bir talimat verdi.

    2 MİLYON DOZ ÜRETİLDİ

    Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı koronavirüs aşısı hakkında konuşan Putin, “Şu anda ülkede halihazırda 2 milyon doz aşı üretimi yapıldı. Bu bize toplu olmasa da büyük ölçekli bir aşılama fırsatı veriyor” dedi.

    "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYIN"

    Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'ya hitaben konuşan Putin, “Bu hedefe ulaştığınızı düşünüyorsanız önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı aşılama çalışmalarına başlamanızı rica ederim” dedi.

    Putin ayrıca, aşının en büyük risk grubundaki kitle olan öğretmenler ve doktorlara uygulanmasını istedi. Putin’in konuşmasından sonra söz alan Golikova ise bu talimatı yerine getirmek için hazır olduklarını ifade etti.

    RUSYA'DAKİ SALGINDA SON DURUM

    Rusya'da son 24 saatte 25 bin 345 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 347 bin 401'e yükseldi. Son 24 saatte 589 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 41 bin 532'ye ulaştı.

    Putin den aşılama çalışmasına başlayın talimatı #1

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