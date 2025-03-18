Putin'den 'G7' yorumu: Neden büyük olarak adlandırılıyor anlamıyorum

İHA

Başkent Moskova'da, Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği kongresi düzenlendi.

Kongreye katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜK OLAN NEREDE? NEREYE BAKARSANIZ BAKIN HARİTADA NEREDEYSE HİÇ GÖRÜNMÜYOR"

Putin; ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7'nin neden "büyük" olarak adlandırıldığını anlamadığını ve bu ülkelerin haritada görünmediğini söyledi.

Rus lider, G7 ülkelerinde 2024 yılı için GSYİH büyümesinin sadece yüzde 1,9 olduğunu ancak BRICS ülkelerinde ise yüzde 4,9'luk bir büyüme oranı görüldüğünü bildirdi.

Rusya'da ise büyümenin 2 yıl üst üste yüzde 4,1 olarak gerçekleştiğini kaydeden Putin, "Neden büyük. Belli değil. Büyük olan nerede? Nereye bakarsanız bakın haritada neredeyse hiç görülmüyor." dedi.

"ÇOK SAYIDA AVRUPA ÜLKESİ BAĞIMSIZLIĞINI KAYBETTİ"

"Çok sayıda Avrupa ülkesi bağımsızlığını kaybetti ve bunun sonucunda ciddi ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyalar." diyen Putin, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin 2024 yılında sadece yüzde 0.9 civarında olduğunu vurguladı.

RUSYA'YA TOPLAMDA 28 BİNDEN FAZLA YAPTIRIM UYGULANDIĞI BİLDİRİLDİ

Rusya'ya toplamda 28 binden fazla yaptırım uygulandığını sözlerine ekleyen Putin, "Bu rakam, dünyada genelinde diğer tüm ülkelere uygulanan toplam yaptırım sayısından daha fazladır." dedi.

Maliye Bakanlığı'nca hesaplamaların yapıldığını dile getiren Putin, "Gerçek ve tüzel kişilere karşı 28 bin 595 yaptırım uygulandı." ifadelerini kullandı.