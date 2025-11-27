Putin'den Kiev yönetimine yönelik "Meşruiyetini kaybetti" çıkışı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gündemdeki konuları değerlendiren Putin, ABD yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hazırladığı "barış planına" değindi.

ABD'NİN BARIŞ PLANI VE MÜZAKERE SÜRECİ

Putin, bu planın oluşturulması öncesi süreç hakkında bilgi vererek, "Plan taslakları ortada yoktu. Sadece istişare edilmesi ve formüle edilmesi teklif edilen bir takım soru vardı. Alaska zirvesi öncesi bu konuları Amerikan müzakerecilerle istişare ettik. Bundan sonra 28 maddelik olası anlaşma listesi oluşturuldu. Bu bize belirli kanallar üzerinden iletildi. Bunu inceledik." ifadelerini kullandı.

Bunun ardından İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile Ukrayna arasında planla ilgili müzakerelerin yapıldığını dile getiren Putin, şöyle konuştu:

Bu görüşmelerde müzakereciler, kendi aralarında tüm bu 28 maddenin 4 bileşene bölünmesi gerektiği konusunda karar aldı. Tüm bunlar bize iletildi. Genel olarak, bunun olası anlaşmalar için temel olabileceğini düşünüyoruz. Amerikan tarafının, Anchorage Zirvesi öncesi ve sonrası pozisyonumuzun bazı hususları dikkate aldığını görüyoruz. Bazı hususları oturum konuşmamız lazım.

"AVRUPA'YA SALDIR NİYETİMİZ HİÇ OLMADI"

Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadıklarını ifade eden Putin, "Bu komik bir şey. Biz hiçbir zaman bunu yapmak istemedik. Ancak bunu bizden duymak istiyorlarsa, bunu kayda geçirelim o halde. Bu, tamamıyla yalan. Belki de bu, Avrupa'nın ortak güvenliği açısında önemli. O halde oturup tüm bunları ciddi şekilde istişare etmemiz lazım. Çünkü her kelimenin önemi var." dedi.

Vladimir Putin, gelecek haftanın ilk yarısında Amerikan temsilcilerinin Moskova'ya geleceğini ve planla ilgili tüm konular hakkında görüşmeler yapacaklarını bildirdi.

STRATEJİK İSTİKRAR VE NÜKLEER TARTIŞMALAR

ABD ile stratejik istikrarla ilgili konuları ele almaya hazır olduklarını dile getiren Putin, plan taslaklarının birinde "Amerikan ortaklarımızla stratejik istikrarla ilgili konuların çözülmesi gerektiği" yönünde ifadeler yer aldığını aktardı.

Putin, daha önce Rus Güvenlik Konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdiğine dikkati çekerek, "Bu konuda da birlikte çalışmak için teklif geldi. Amerikan yönetimiyle güvenlik istikrarla ilgili tüm konular üzerinde birlikte çalışmaya hazırız. Haftaya bu konu Amerikan temsilcileriyle ele alabiliriz. Ancak durumun her türlü yönde gelişmesine hazır olmalıyız." diye konuştu.

ABU DABİ'DE GİZLİ TEMAS

Rusya ile ABD arasında Ukrayna ile ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de planla ilgili görüşmelerin yapıldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Putin, Abu Dabi'de Rus ve Ukraynalı özel servis temsilcileri arasında müzakerelerin yapıldığı bilgisini paylaştı. Putin, şunları kaydetti:

Rus ve Ukrayna özel servisleri, zor dönemlerde bile her zaman irtibat halinde idi. Şimdi de temas halinde. Onlar, insancıl konuların çözümü özellikle de esir asker takası ile ilgileniyor. Abu Dabi’de platforma da aktif şekilde bunun için kullanılıyor. Ukrayna tarafının talebi üzerine böyle bir görüşme oldu. Bu görüşmeye ABD yönetimi temsilcisi de geldi. Bu bizim için beklenmeyen bir durumdu. O, Rus temsilciyle de temas kurdu.

Vladimir Putin, BAE yönetimine bu tür görüşmeleri organize etmesinden dolayı minnettar olduklarını söyledi.

"TELEFON GÖRÜŞMESİNİN SIZDIRILMASI SUÇ"

Batı basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov arasında 14 Ekim'de yapılan telefon görüşmesinin sızmasını değerlendiren Putin, "Bu yalan veya gerçek olabilir. Yasalarımıza göre bu bir suçtur aslında." değerlendirmesinde bulundu.

Witkoff'un Rus meslektaşlarına nazik davranmakla suçlandığına dikkati çeken Putin, şöyle devam etti:

Rusya ile ABD arasında bu konularla ilgili herhangi bir sıkıntılı durum oluşmadı. ABD, Rus petrol şirketlerine yaptırım kararı aldı. Bunun gerekçesi ne? Ne olduğunu anlamadım bile. Bu nedenle Witkoff'un Rus meslektaşlarına nazik davranmakla suçlanması anlamsız. Herkes kendi tarafının çıkarlarını savunuyor. Witkoff da Amerikan pozisyonu ve çıkarları savunuyor. Yaptırımlar, ilişkileri zedeliyor.

Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından "gözden düştüğüne" yönelik iddiaların "yalan" olduğunu vurgulayarak, "Onun kendi programı var. Bana programıyla ilgili bilgi verdi. O, Amerikan meslektaşlarıyla görüşmek için hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNABİRLİKLERİ ÇEKİLMEDEN ÇATIŞMA BİTMEZ"

"Donbas toprak sorunun ne zaman çözüleceği" yönündeki soruyu yanıtlayan Putin, "Ukrayna birlikleri, konuşlandıkları topraklardan çekildiğinde ancak çatışmalar sona erecek. Eğer onlar çekilmezse, hedeflerimize silah aracılığıyla ulaşacağız." dedi.

Rus ordusunun Ukrayna'da cephede tüm yönlerde ilerlediğini anlatan Putin, Donetsk bölgesindeki Krasnormayesk (Pokrosvk) ve Dimitrov (Mirnograd) kentlerinin Rus ordusunca kuşatıldığını belirtti. Putin, "Krasnormayesk'in yüzde 70'i Rus güçlerinin kontrolünde. Ele geçirilen toprak hacminin her geçen ay artıyor." şeklinde konuştu.

Putin, Ukrayna ordusunun büyük kayıplar verdiğine ve savunma kabiliyetini yitirdiğine işaret ederek, "Ukrayna, ekimde 47 bin askerini kaybetti." ifadesini kullandı.

"BİR NOKTADA ANLAŞMAYA VARMAK İSTİYORUZ"

Ukrayna'da çok sayıda insanın Rusya ile uzun vadeli ilişkiler kurmak istediğini belirten Putin, "Elbette Ukrayna ile bir noktada anlaşmaya varmak istiyoruz ancak bu şu anda hukuken imkansız. Onlara göre isteyen, uygun durumdaki herhangi birisi müzakere yapabilir. Bizim ise vardığımız kararların, ana uluslararası oyuncular tarafından tanınmasına ihtiyacımız var." dedi.

Ukrayna yönetiminin savaş dönemi devlet başkanı seçimlerini yapmayarak stratejik bir hata yaptığı değerlendirmesinde bulunan Putin, "Ukrayna yönetimiyle anlaşmalara imza atmanın anlamı yok. Yönetimleri başkanlığa aday olmaktan korkarak temel ve stratejik bir hata yaptı ve başkanlığın meşru statüsünü kaybettiler." diye konuştu.

Batılı ülkelerdeki bazı kişilerin "son Ukraynalı'ya kadar" savaşın sürmesini istediğini söyleyen Putin, "Bunu, Kiev yönetimiyle birlikte para çalmaya devam etmek isteyenler teşvik ediyor." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Avrupa Birliğinin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma planlarına ilişkin de konuşan Putin, Rus hükümetinin söz konusu adıma verilecek yanıtı hazırladığını dile getirdi.