Putin'den Macron'a 'Napolyon' hatırlatması: Sonun aynı olur
REUTERS

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 2 yıl geride kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'daki Rus azınlığı korumak gerekçesiyle başlattığı operasyonda ukrayna ordusuna batılı ülkelerin askeri yardımları devam ediyor.

Macron, "Ukrayna'ya asker göndermeliyiz" dedi

Önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha da ileri giderek, Ukrayna'ya asker gönderilmesi gerektiğini savundu.

İlginizi Çekebilir Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini dışlamıyorum

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde NATO ile Rusya arasında çatışma yaşanma ihtimalinin "kaçınılmaz" olacağını söyledi.

Yaşanan bu kritik demeçlerin ardından, ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu çok sayıda Batılı ülke temsilcileri, böyle bir niyetlerinin olmadığını belirtirken, henüz Putin'den bir açıklama gelmedi.

İlginizi Çekebilir NATO ülkeleri, Macron'un Ukrayna'ya asker konuşlandırma önerisine karşı çıktı

Putin'in dostları, onun adına konuştu: Napolyon'un sonunu yaşarsın

Ancak kendilerini Putin'in müttefikleri olarak gören Rus politikacılar, Macron'u şu sözlerle uyardı:

Ukrayna'ya göndereceğiniz herhangi bir asker, 1812'de Rusya'yı işgali ölüm ve yenilgiyle sonuçlanan Napolyon Bonapart'ın Büyük Ordusu ile aynı sonla karşılaşacak.