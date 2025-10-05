Putin'den Tomahawk füzeleri açıklaması: Kiev’e verilmesi halinde ABD ile ilişkiler bozulur

ABD ile Rusya arasındaki gitgelli ilişkiler sürüyor.

İki ülke lideri birbiri hakkında olumlu mesajlar vermeye devam ederken Ukrayna konusunda henüz aşama kaydedilemedi.

"FÜZELER KİEV'E VERİLİRSE İLİŞKİLERİMİZ BOZULUR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamada bulundu.

Rus basınına konuşan Putin, ABD'nin Ukrayna'ya 'Tomahawk' seyir füzeleri vermesi halinde ikili ilişkilerin bozulacağını belirterek, "Bu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin bozulmasına yol açacak. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil." ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ PESKOV DA UYARI DA BULUNMUŞTU

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Kiev'e gönderilmesi halinde Ukrayna meselesiyle ilgili gerginliğin ciddi şekilde artacağını ve bunun da Moskova'nın uygun yanıt vermesini gerektireceğini söylemişti.

Peskov, "Eğer bu gerçekleşirse Rusya tarafından uygun bir yanıt gerektirecek, bu da yeni ve ciddi bir gerginlik sarmalına yol açacak." ifadelerini kullanmıştı.