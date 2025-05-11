Putin'den Ukrayna açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim

AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.
"RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM"
Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.
Putin, "Erdoğan'a da Türkiye'de görüşmeye istekli olduğumu söyledim" ifadelerini kullandı.
Putin, Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeleri asla reddetmediğini, ateşkesi dışlamadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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