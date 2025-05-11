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Putin'den Ukrayna açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim

Putin'den Ukrayna açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesinde önemli rolü var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğim." dedi.