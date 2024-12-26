Putin'den Ukrayna ile ateşkes açıklaması

Haber Merkezi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ateşkes için Rusya'dan önemli bir açıklama geldi..

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olası barış görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE HAZIRIZ"

Barış görüşmelerine hazır olduklarını bildiren Putin, gerekli olması durumunda daha güçlü silahları da kullanabileceklerini belirtti.

Putin, Ukrayna'daki çatışmayı artık bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"2025 HEDEFİMİZ UKRAYNA'DAKİ ÖZEEL OPERASYONUMUZU SONUÇLANDIRMAK"

Putin, şu ifadeleri kullandı:

2025 yılında Ukrayna'daki özel operasyonumuzu sonuçlandırmak istiyoruz. Bu bizim bir numaralı hedefimiz. Bu amaca ulaşmak için gece gündüz çalışıyorum.



Slovakya, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası görüşmelere arabuluculuk yapmaya hazır.



Ukrayna, Avrupa'nın desteği olmadan varlığını sürdüremez.

"RUSYA AVRUPA'YA DOĞALGAZ TEDARİK ETMEK İSTİYOR"