Putin'in gizemli sevgilisi ortaya çıktı! İşte 'Barbie' lakaplı Ekaterina Mizulina Eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile ilişkisi sona eren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu sıralar 39 yaşındaki "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina ile birlikte..

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir aşka yelken açtı..

2014 yılında eşi Ludmila ile boşandıktan sonra eski olimpiyat sporcusu Alina Kabaeva ile birlikteydi.

Putin'in 2 çocuk sahibi olduğu iddia edilen Kabaeva ile arasının son dönemde arası bozuldu..

Rus lider şimdi ise yeni aşkıyla gündemde.

İngiliz basınına göre Putin'in eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile ilişkisinin sona erdiği iddia edildi.

Yeni bir ilişkiye başlayan Putin, şimdi ise 39 yaşındaki "Barbie" lakaplı Ekaterina Mizulina ile aşk yaşıyor.

Putin'in yeni aşkı: Ekaterina Mizulina

Ekaterina Mizulina'nın Ukrayna karşıtı Rus senatör Yelena Mizulina'nın kızı olduğu öğrenildi.

Ayrıca genç kadının, bir dönem Rus yetkililerin Çince tercümanı olarak görev yaptığı biliniyor.

4 dil biliyor

Çocukluğundan itibaren yabancı dil ve sanat eğitimi alma eğilimi gösteren Mizulina, İngilizce, Çince, Endonezce ve Almanca biliyor.

2010 yılında Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nden mezun oldu. Kariyerine resmi Rus delegasyonları için Çince'den tercüman olarak başladı. Tercümanlık olarak ilk deneyimini 2008 yılında Pekin'deki Olimpiyat Oyunları sırasında kazandı.

Hayırsever ve gönüllü faaliyetlerde bulunuyor

2015 yılından bu yana, en büyük Rus Ortodoks Aziz Basil Büyük Vakfı'nda büyük ailelere ve ağır hasta çocuklara yardım etmek için bir dizi hayır projesinin uygulanmasından sorumlu hayırsever ve gönüllü faaliyetlerde bulunmaktadır.