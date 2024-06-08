Putin'in kızları olduğu öne sürülen Maria ve Katerina, Ekonomi Forumu'nda konuştu Maria Vorontsova ile Katerina Tikhonova, panellerde konuşmacı olarak yer aldı.

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Ekonomi çevrelerinde gözler, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) çevrildi.

Foruma katılanlar arasındaki konuklardan ikisi dikkatleri üzerine çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları olduğu belirtilen 39 yaşındaki Maria Vorontsova ile 37 yaşındaki Katerina Tikhonova, forumda konuşma yaptı.

Putin'in kızları ortaya çıktı

Putin, aile hayatına ilişkin ayrıntıları gizli tutmasıyla biliniyor. Maria ve Katerina'nın, kendi kızları olduğuna dair şimdiye dek bir açıklama yapmadı.

Maria ve Katerina, birçok haberde Putin ile ilişkilendirilmişti. 2022'de ABD Hazine Bakanlığı, ikiliye "Rusya Devlet Başkanı Putin'in kızları" olarak yaptırım uyguladı.

Forumda konuşma yaptılar

Söz konusu isimler, perşembe ve cuma günü, Rusya'nın yıllık iş zirvesi olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen panellere katıldılar.

Rusya'nın 'teknolojik egemenliği'ne dikkat çekti

Rus ordusuyla bağlantılı alanlarda çalışan bir teknoloji yöneticisi olan Katerina Tikhonova, Rusya'nın "teknolojik egemenliğini" artırmada savunma sektörünün rolüne değindi.

Tikhonova, "Devlet egemenliği son yılların en önemli konularından biri ve Rusya'nın da güvenliğinin temelini oluşturuyor." dedi.

Biyoçeşitlilikteki inovasyon hakkında bilgi verdi

Devlet destekli bir genetik enstitüsüne öncülük eden biyoloji araştırmacısı Maria Vorontsova ise biyoçeşitlilikteki inovasyon hakkında konuştu.

Maria ve Katerina, son yıllarda daha görünür olmaya başladı. Çeşitli forumlarda sektör etkinliklerinde konuşmacı olarak yer aldılar.