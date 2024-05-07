Putin'in merdivendeki görüntüleri üzerinden Biden'la dalga geçtiler Merdivenleri birer birer inen ve çıkan Putin'in görüntüleri, akıllara Biden'ın yaşadığı kazaları getirdi.

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ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimleri kazandıktan sonra yemin etti.

Putin, beşinci kez devlet başkanlığı görevine başladı. Törene, Putin'in merdivenlerde ilerlediği görüntüler damga vurdu.

Rus liderin, merdivenlerden hem indiği hem çıktığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Akıllara ABD Başkanı Joe Biden geldi.

Putin-Biden kıyaslaması

Sportif yönüyle öne çıkan 71 yaşındaki Putin'in dinç hali ile 81 yaşında olan ve yaşadığı talihsiz kazalarla konuşulan Biden karşılaştırıldı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ve paylaşılan görsellerde Biden tiye alındı. Biden'ın uçağa "yaşlı merdiven asansörü sistemi" ile taşındığına dair anlar resmedildi.

ABD Başkanı'yla dalga geçtiler

ABD Başkanı'nın kullandığı Air Force One'ın adı, uçağı çıkarken peş peşe düşme tehlikesi geçiren Biden'ın merdivende yaşadıklarına işaret edilerek "Stair Force One" şeklinde değiştirildi.

Joe Biden'ın, destek alamadan uçağa çıkamayacağına dair yorumlar dikkati çekti.

Biden'ın yaşından endişe ediyorlar

ABD Başkanı Biden, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti.

Biden'ın çevresi ise ilerleyen yaşı nedeniyle Amerikalı liderin, ikinci dönem için seçilmesi halinde görevini sağlıklı bir şekilde yerine getiremeyeceğinden endişe ediyor.