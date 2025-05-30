Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefi Litvanya

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ABD'nin eski genelkurmay başkanı olarak görev yapan ve bir dönem CIA'nin de direktörü olan David Petraeus'tan, Rusya'ya ilişkin dikkat çeken bir iddia geldi.

Petraeus'a göre Rusya Ukrayna ile sınırlı kalmayacak.

Moskova yönetimi Ukrayna’daki savaşta başarılı olması halinde Avrupa’daki bir NATO ülkesini işgal edebilir.

PUTİN'İN GÖZÜ LİTVANYA'DA

İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Petraeus, "Rusya, Batı'nın kararlılığını görmek ya da daha geniş çaplı bir saldırının öncüsü olarak Baltık ülkesine bir saldırı düzenleyebilir." dedi.

"EĞER DİKKATLİ DİNLERSENİZ..."

Petraeus, "Rusya'nın amacı Ukrayna lideri Vladimir Zelensky'yi yerinden etmek ve bir kukla lider kullanarak Ukrayna'nın tamamını kontrol altına almak. Bunu yaptıktan sonra bir Baltık ülkesine odaklanacaklarını göreceksiniz. Eğer dikkatli dinlerseniz sık sık Litvanya'dan bahsediyorlar." ifadesini kullandı.

TRUMP'IN POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

Petraeus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e "sürekli ikinci bir şans verdiğini" iddia ettiği ABD Başkanı Donald Trump’ı da eleştirdi. Eski CIA şefi, Trump’ın selefi Joe Biden’ı ise Ukrayna güçlerini yeterli ölçüde silahlandırmakta başarısız olduğu gerekçesiyle hedef aldı.

"UKRAYNA'YA F-16 DESTEĞİ VERİLMELİ"

İngiltere’nin başkenti Londra’da "Policy Exchange" isimli düşünce kuruluşunda açıklamalarda bulunan Petraeus, ABD Başkanı’nın iki hafta içinde "farklı bir yaklaşım takınılması gerekeceği tehdidinde bulunduğunu" hatırlatarak "Bu sefer ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Eski CIA şefi, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi gerektiğini de savundu.