Ramazan Kadirov'un elleriyle cipi çektiği görüntüler paylaşıldı Geçtiğimiz günlerde merdivenleri çıkmakta ve ceketini çıkarmakta zorlandığı görüntülerle dikkat çeken Çeçen lider Ramazan Kadirov'un ellerini kullanarak cip çektiği anlar paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, geçtiğimiz günlerde verdiği bir görüntüyle dikkat çekmişti.

Kadirov, Putin'in yemin töreni için Kremlin'e girerken önce merdivenleri çıkmakta, ardından ceketini çıkarmakta zorlandı.

Merdivenleri çıkmakta ve ceketini çıkarmakta zorlandı

Kadirov'un yardımına 54 yaşındaki Rus milletvekili Adam Delimkhanov ve bir yardımcısı koştu.

Görüntülerin ardından dünya medyasında, Kadirov'un durumu "Putin'in müttefik kendi montunu çıkaramayacak kadar zayıf" başlığıyla yansıtıldı.

Ayrıca Kadirov'un sağlık durumuyla ilgili iddiaların da arttığına dikkat çekildi.

Elleriyle cipi çektiği görüntüler yayınlandı

Yaşananların ardından Kadirov'un ellerini kullanarak bir cipi çektiği görüntüler paylaşıldı.

Hakkında çıkan haberlere cevap olarak paylaşılan videoya pek de anlam verilemezken Kadirov'un o anları, sosyal medyada gündem oldu.