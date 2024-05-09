Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, geçtiğimiz günlerde verdiği bir görüntüyle dikkat çekmişti.
Kadirov, Putin'in yemin töreni için Kremlin'e girerken önce merdivenleri çıkmakta, ardından ceketini çıkarmakta zorlandı.
Merdivenleri çıkmakta ve ceketini çıkarmakta zorlandı
Kadirov'un yardımına 54 yaşındaki Rus milletvekili Adam Delimkhanov ve bir yardımcısı koştu.
Görüntülerin ardından dünya medyasında, Kadirov'un durumu "Putin'in müttefik kendi montunu çıkaramayacak kadar zayıf" başlığıyla yansıtıldı.
Ayrıca Kadirov'un sağlık durumuyla ilgili iddiaların da arttığına dikkat çekildi.
Elleriyle cipi çektiği görüntüler yayınlandı
Yaşananların ardından Kadirov'un ellerini kullanarak bir cipi çektiği görüntüler paylaşıldı.
Hakkında çıkan haberlere cevap olarak paylaşılan videoya pek de anlam verilemezken Kadirov'un o anları, sosyal medyada gündem oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış