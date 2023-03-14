Rapçi Costa Titch konserde hayatını kaybetti Ünlü Afrikalı rapçi Costa Titch, iki kez baygınlık geçirdiği konserinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gerçek ismi Constantinos Tsobanoglou olan Güney Afrikalı rapçi 28 yaşındaki Costa Titch, Johannesburg'daki bir müzik festivalinde verdiği konser sırasında iki kere baygınlık geçirdi.

Daha sonra sahneden düşen ve çevredekilerin yardımlarıyla hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

"Derin bir acı çekiyoruz"

Costa Titch'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda onun vefatını kabul etmek zorunda kaldığımız için derin bir acı çekiyoruz. Acil müdahale ekiplerine ve son saatlerinde hazır bulunan herkese minnettarız." denildi.

Ünlü rapçinin vefatının ardından müzik dünyasından birçok kişi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Titch'in ölüm nedeni açıklanmadı.