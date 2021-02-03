Rasulayn'da 2 bombalı saldırı

Suriye’nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezinde eş zamanlı 2 bombalı terör saldırısı meydana geldi, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçe merkezinde, bir dükkana yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

Ardından, aynı mahalde bir patlama daha yaşandı. İlk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.

TÜRK ASKERİ YARDIM DAĞITIYORDU

Patlamalar sırasında Rasulayn'da görev yapan Türk askerleri, Şanlıurfa İnfak Derneği'nin katkısıyla Rasulayn Yerel Meclisi tarafından tespit edilen engelli, yetim ve yerinden edilmişlere, olay mahalline yakın bir okulun bahçesinde insani yardım malzemesi dağıtıyordu.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, failin YPG/PKK mensubu teröristler olduğunu değerlendiriyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı. YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak saldırılar düzenliyor.