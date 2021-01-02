Sebze pazarına düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2 çocuk hayatını kaybederken, 4 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır olan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bombalı saldırı gerçekleşti.

Rasulayn'ın merkezinde bulunan sebze pazarına bomba yüklü bir araç girerek infilak ettirildi.

2 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi, patlamanın ardından olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YPG/PKK'NIN DÜZENLEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Milli Savunma Bakanlığı da Rasulayn'da gerçekleşen saldırıyı kınadıklarını belirten bir açıklamada bulundu.

Rasulayn'daki bombalı saldırıda 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı VİDEO

"PKK SİVİLLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’da sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 masum çocuğu katlederken 2 sivili de yaraladı." ifadeleri yer aldı.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.