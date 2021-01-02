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- Rasulayn'daki bombalı saldırıda 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Rasulayn'daki bombalı saldırıda 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
- AA
- 02.01.2021 - 15:35
- Güncelleme : 02.01.2021 - 15:57
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır olan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bombalı saldırı gerçekleşti.
Rasulayn'ın merkezinde bulunan sebze pazarına bomba yüklü bir araç girerek infilak ettirildi.
2 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi, patlamanın ardından olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
YPG/PKK'NIN DÜZENLEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Olay yerine intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Milli Savunma Bakanlığı da Rasulayn'da gerçekleşen saldırıyı kınadıklarını belirten bir açıklamada bulundu.
Rasulayn'daki bombalı saldırıda 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı VİDEO
"PKK SİVİLLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR"
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’da sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 masum çocuğu katlederken 2 sivili de yaraladı." ifadeleri yer aldı.
Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.