Refah'tan göç edenlerin sayısı 810 bini aştı Birleşmiş Milletler, Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

AA

İsrail'in Refah'a saldırmasının ardından binlerce kişi zorunlu olarak göç etmeye başladı.

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığı bildirildi.

Ayrıca Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizilen açıklamada, "Aileler her yerinden edildiğinde hayatlar ciddi risk altında oluyor. İnsanlar güvenlik arayışı içinde her şeyi geride bırakmak zorunda kalıyor." ifadesine yer verildi.

Ateşkes çağrısı

İsrail saldırıları altındaki Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin Gazze'nin diğer bölgelerine göç etmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, ateşkes çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, 10 Mayıs'ta Refah'a kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)