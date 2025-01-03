Rejimin devrilmesinin ardından 115 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü

AA & Ensonhaber

Suriye'de yeni döneme geçiş devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

115 BİNDEN FAZLA SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Açıklamada 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden 115 binden fazla kişinin Suriye'ye geri döndüğü bildirildi.

Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili sayıların ev sahibi ülkelerin kamuoyu paylaşımlarına, Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslara ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile ortakları tarafından yapılan sınır gözlemlerine dayandığı kaydedildi.

İNSANİ YARDIM UÇAKLARI SURİYE'YE ULAŞTI

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar Kalkınma Fonu tarafından sağlanan 31 ton gıda ve ambulansların da aralarında bulunduğu insani yardımı taşıyan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçak Şam Uluslararası Havalimanı'na vardı" ifadelerine yer verildi.

Bunun 30 Aralık’taki ilk uçaktan sonra Şam Havalimanı'na inen ikinci Katar uçağı olduğuna dikkat çekilerek insani yardım taşımak amacıyla Katar’dan Suriye’ye kurulan hava köprüsünün de yedinci uçağı olduğu vurgulandı.

Diğer 5 Katar uçağı ise Türkiye, Lübnan ve Ürdün üzerinden Şam Havalimanı'na ulaşmıştı.