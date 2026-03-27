Reuters: ABD, İran’ın füze stoklarının sadece üçte birini imha edebildi

Reuters’a konuşan ve kimlikleri açıklanmayan beş ABD’li yetkili, saldırıların ardından İran’a ait çok sayıda füzenin akıbetinin hala netleşmediğini belirtti.

Kaynaklar, bombardımanların özellikle yer altı tünelleri ve sığınaklarda bulunan füzelerin patlamasına, hasar görmesine ya da enkaz altında kalmasına yol açtığını ifade etti.

İHA KAPASİTESİNDE DE BENZER TABLO VAR

Aynı kaynaklardan biri, İran’ın insansız hava aracı kapasitesine ilişkin istihbaratın da benzer olduğunu aktardı. Buna göre, İran’ın İHA varlığının da yaklaşık üçte birinin imha edildiğine dair belirli bir kesinlik bulunuyor.

Yetkililer, İran’ın elinde kalan füze ve İHA kapasitesinin özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yürütülebilecek olası ABD operasyonları açısından ciddi bir tehdit oluşturmayı sürdürdüğüne dikkat çekti.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARIYLA ÇELİŞİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamaları ise bu verilerle çelişiyor. Trump, düzenlediği kabine toplantısında İran’ın füze kapasitesinin neredeyse tamamen yok edildiğini savunarak, “İran’ın fırlatacak çok az roketi kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

PENTAGON: SALDIRILAR YÜZDE 90 AZALDI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri ise saldırıların etkisine dair farklı veriler paylaştı. Bir Pentagon yetkilisi, 28 Şubat’tan bu yana İran’ın füze ve İHA saldırılarında yüzde 90 oranında azalma olduğunu bildirdi.

Ayrıca United States Central Command (CENTCOM) operasyonları kapsamında İran’ın füze, İHA ve donanma üretim tesisleri ile tersanelerinin yaklaşık yüzde 66’sının imha edildiği ya da ağır hasar aldığı ifade edildi.

"YÜZDE 1'LİK TEHDİT BİLE KABUL EDİLEMEZ"

Trump, yaptığı açıklamada İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde çökertildiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

Füzeleri yüzde 99 oranında imha etsek bile, geriye kalan yüzde 1’lik tehdit kabul edilemez. Bu, milyar dolarlık bir geminin vurulması anlamına gelebilir.