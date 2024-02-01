Reuters: Putin, 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek Rus lider Putin'in, Türkiye'ye seyahat edeceği tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Ukrayna meselesini ve Ankara-Moskova ilişkilerini ele alacak.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ay içinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Açıklama Kremlin'den yapıldı. Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söyledi.

"Ziyaret hazırlanıyor." diyen Uşakov, seyahatin tarihine ise değinmedi.

Ziyaret tarihi 12 Şubat

İsmi belirtilmeyen bir Türk yetkili, Reuters'a verdiği demeçte, Rus lider Putin'in, 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

2022'den bu yana bir ilk

Bu ziyaretin, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırılar başlatmasından bu yana bir NATO ülkesine ilk ziyaret olarak kayıtlara geçeceğine dikkat çekildi.

Ukrayna meselesi, Putin ve Erdoğan'ın görüşmesinde ana gündem maddelerinden biri olacak.

Rus liderin Türkiye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ziyaretiyle ilgili geçtiğimiz aralık ayında yaptığı açıklamada şöyle demişti: