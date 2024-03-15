Reuters: Rusya, İngiltere Savunma Bakanı Shapps'in uçağındaki GPS sinyalini bozdu Uçağın sinyaline müdahalenin 30 dakika sürdüğü belirtildi. Olayın, Polonya'dan dönüş yolunda yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

REUTERS

Rusya'nın, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'in Polonya'dan İngiltere'ye dönmek için kullandığı uçağın uydu sinyalini bozduğuna inanılıyor.

Gelişmeyi, bir İngiliz hükümet kaynağı ve onunla birlikte seyahat eden gazeteciler aktardı.

Uçağa müdahale edildiği iddiasıyla ilgili olarak, o sırada yaşananlar da gün yüzüne çıktı.

GPS sinyaline 30 dakika süren müdahale

İddiaya göre uçağın GPS sinyaline, Rusya'ya ait Kaliningrad bölgesine yakın uçuş sırasında yaklaşık 30 dakika boyunca müdahale edildi.

Cep telefonlarının bu sırada internete bağlanamadığı ve uçağın konumunu belirlemek için alternatif yöntemler kullanıldığı kaydedildi.

"Alışılmadık bir durum değil"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sözcüsü, olayın çarşamba günü meydana geldiğini doğruladı, ancak bunun "alışılmadık bir durum olmadığını" da sözlerine ekledi.

Geçici olarak GPS kaybı yaşadılar

Açıklamada, "Polonya'dan dönüş yolunda, Savunma Bakanı ve heyetini taşıyan uçak, Kaliningrad'a yaklaşırken geçici olarak GPS kaybı yaşadı." denildi.

Uçağın güvenliğinin tehdit altına girmediği belirtilerek, uçakların Rus toprağı olan Kaliningrad yakınında GPS sorunu yaşamasının "olağandışı bir durum olmadığı" ifade edildi.