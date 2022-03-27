Richard Haass: Biden, kötü durumu daha da kötüleştirdi

Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, Joe Biden’ın Vladimir Putin hakkındaki son açıklamalarını değerlendirdi.

Geçtiğimiz gün Polonya'da açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Bu adam iktidarda kalmamalı" ifadesini kullanmıştı.

Joe Biden'ın bu sözleri ise tartışmalara sebep oldu.

Bunun üzerine Beyaz Saray'dan açıklama yapılarak "Başkan'ın söylemek istediği şey, Putin'in gücünü komşularında ya da bölgede göstermesine izin verilemez idi; yoksa Putin'in Rusya'daki (siyasi) gücünden ya da bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordu." denildi.

Biden'ın açıklamasına bir yanıtta ABD’de dış politikası ve uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlaşmış düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass'dan geldi.

"BIDEN KÖTÜ DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haass, şunları söyledi:

"Başkan Biden'ın açıklamaları, kötü durumu daha kötü, tehlikeli bir durumu daha tehlikeli hale getirdi. Bu çok açık. Asıl durum hasarın nasıl onarılacağıdır. Biden’ın yardımcılarına Rus meslektaşlarına ulaşmalarını ve onlarla anlaşmaya hazır olduklarını netleştirmelerini tavsiye ediyorum. Sadece sahip olduğunuz orduyla savaşa girebilirsiniz. Aynı zamanda sadece düşmanınızla savaşı sonlandırabilirsiniz. Putin Rusya’sının suçlu olması bu gerçeği değiştirmez. Rusya’da rejim değişikliği bir umut olabilir ancak bu stratejinin temelini oluşturamaz."