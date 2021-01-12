Ricky Gervais: Bedenimi hayvanlar yesin

Komedyen Ricky Gervais, öldükten sonra bedeninin Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar tarafından yenilmesini istediğini dile getirdi.

Vegan olan omedyen Ricky Gervais, Gervais The Tonight Show with Conan O'Brien programına katıldı.

Öldükten sonra bedeninin hayvanlara verilmesini öneren Gervais, "Bu şekilde hayvanlara en azından bir şey geri vermiş oluruz." dedi.

İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Londra Zooloji Topluluğu, 59 yaşındaki oyuncusunun isteğini reddetti.

Topluluk yaptığı açıklamada, "Aslanlarımızı daha uygun bir diyetle beslememize yardımcı olacak bağışları memnuniyetle karşılayabiliriz." dedi.

"HAVUZLU VİLLADA KARANTİNADAN ŞİKAYETİ KESİN"

İngiliz komedyen, geçtiğimiz aylarda ise koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan ünlülerin memnuniyetsizliğini diline dolayarak, "Havuzlu villada karantinadan şikayeti kesin." açıklamasıyla gündeme gelmişti.