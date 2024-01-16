Rishi Sunak: İngiltere, Husilere karşı daha fazla askeri harekat düzenlemeye hazır Parlamentodaki milletvekillerine seslenen İngiltere Başbakanı Sunak, "Sözlerimizi eylemlerle desteklemeye hazırız" dedi.

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ensonhaber.com

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yemen'deki Husilere yeni saldırılar gerçekleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'deki gemilere saldırılar düzenlediği gerekçesiyle Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu.

Sunak, Kızıldeniz'deki bir konteyner gemisine fırlatılan füzelerden saatler sonra yaptığı açıklamada, yeni askeri harekat başlatma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Başbakan Sunak, İngiltere'nin Husilere yönelik hava saldırılarına katılmasından bu yana ilk kez milletvekillerine hitap etti.

"Sözlerimizi eylemlerle desteklemeye hazırız"

Saldırıları parlamentonun onayı olmadan başlatma kararını savunan Sunak, bölgedeki uluslararası gemi taşımacılığına tehdidin devam etmesi halinde operasyonlara devam edebileceklerinin mesajını verdi:

Bu eylem meşru müdafaa amaçlıydı. Sınırlıydı, tırmandırıcı değildi. Birleşik Krallık gemilerine ve Birleşik Krallık'a yönelik doğrudan tehdide karşı gerekli ve orantılı bir yanıttı.



Deniz taşımacılığına yönelik tehditler sona ermeli. Yasa dışı olarak alıkonulan gemiler ve mürettebat serbest bırakılmalı. Sözlerimizi eylemlerle desteklemeye hazırız.

"Hızlı saldırmak gerekiyordu"

Sunak, sürekli bir askeri eyleme geçmeden önce parlamentoya danışma fikrine bağlı kaldığını söyledi.

"Bu operasyonların güvenliğini korumak için hızlı saldırmak gerekiyordu." diyen Sunak, şu ifadeleri kullandı:

Bu, sözleşmeye uygundur ve buna bağlı kalmaya devam edeceğim. Her zaman uygun süreç ve prosedürleri takip etmeye ve aynı zamanda emsallere uygun hareket etmeye çalışacağım.

"Kötü niyetli anlatı"

Kızıldeniz'deki saldırıların İsrail-Gazze çatışmasıyla bağlantılı olduğu şeklindeki söylentilerin "kötü niyetli anlatı" olduğunu dile getiren Sunak, bu söylemi reddetti.

The Guardian'ın aktardığına göre, İngiltere Başbakanı Sunak, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: