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    Riyad'da patlama sesi duyuldu

    Suudi Arabistan'a füze saldırısı düzenlendiği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 15:06
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    Riyad'da patlama sesi duyuldu

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, öğle saatlerinde patlama sesi duyuldu.

    Ülkedeki yerel basına göre, patlamanın nedenine dair resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

    FÜZE SALDIRISI İDDİASI

    Sosyal medya kullanıcıları, olayın balistik füze müdahalesinden kaynaklandığına dair görüntüler paylaştı.

    Füze saldırısına müdahale nedeniyle patlama yaşandığı iddia edildi.

    El Arabiya'ya göre, Suudi Arabistan, zaman zaman Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından saldırıya uğruyor.

    Riyad da patlama sesi duyuldu #1

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