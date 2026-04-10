Rıza Pehlevi: İran halkı ayaklanacak

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar 40 gün sürdü.

İran'ın füze misillemeleri ve Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonrası ABD, ateşkes anlaşmasını kabul etti.

Ateşkes anlaşması ile sahada çatışmalar durdu ancak savaştan vazgeçmeyen bir isim var...

Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi, ABD-İran arasında imzalanan ateşkese rağmen geri dönme umudunu kaybetmiyor.

Ancak İran halkı, rejimi destekliyor ve Pehlevi'yi ülkelerinde görmek istemiyor.

RIZA PEHLEVİ'NİN İKTİDAR UMUDU

İran'da her dönem çıkan olaylarda iktidar umudu taşıyan isim ise devrik Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi....

Annesinin bile destek açıklaması yapmadığı Rıza Pehlevi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla iktidar umudunu sürdürüyor.

İRAN HALKININ AYAKLANMASINI İSTİYOR

Rıza Pehlevi, son olarak katıldığı bir canlı yayında, bir kez daha İran halkının ayaklanacağını söyledi.

Sunucu'nun "Herkes soruyor İran halkı ne zaman ayaklanacak?" sorusuna yanıt veren Pehlevi, şöyle dedi;

"DOĞRU ZAMANDA AYAKLANACAKLAR"

"Onların hemen ayaklanacaklarını söylemiyorum ama doğru zamanda ayaklanacaklar."

İRAN HAKLI İSTEMİYOR

Pehlevi, yeniden İran'a dönmek için Donald Trump ve Netanyahu'dan medet umuyor...

Ancak İran halkı, Pehlevi'nin yeniden ülkesine dönmesini istemiyor ve onun açıklamalarını da desteklemediklerini belirtiyor.

PANKART AÇILDI

İran'da Filistinlilere destek olmak için Kudüs Gücü mitingi düzenlenmişti.

Bu mitingde Pehlevi için de pankart açıldı ve "Hayalperest aptal" notu düşüldü.

NETANYAHU'NUN SIKI DOSTU

Tıpkı babası gibi kendisinin de İsrail sevdası var.

Başbakan Netanyahu ile sıkı dost.

Birlikte boy boy pozlar veriyorlar.

Pehlevi, en son 2023 yılında İsrail'i ziyaret edip, Netanyahu ile bir araya geldi.

Dahası da var.

Bir İran prensi, Doğu Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na da bol bol gidiyor.

Hahamlarla birlikte Kipa takıp, Ağlama Duvarı'nda dua ettiği görüntüleri de var.

DAMADI DA YAHUDİ

Rıza Pehlevi'nin İsrail ve Yahudi sevgisi bununla da bitmiyor. Bir de Yahudi damadı var.

Kızı İman Pehlevi, geçtiğimiz günlerde Yahudi asıllı Bradley Sherman ile evlendi.

Paris'te düzenlenen düğün töreninde Yahudi geleneklerinin de izleri vardı.