Rocky’nin rakibi yer çekimine yenildi

Dolph Lundgren, kendinden 38 yaş küçük sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi. 62 yaşındaki oyuncunun eski fit görüntüsünden uzak hali dikkat çekti.

Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren, kendinden 38 yaş küçük nişanlısı Emma Krokdal ile birlikte Malibu’da tatil yapıyor.

Haziran ayında nişanlandıklarını duyuran 62 yaşındaki İsveçli aktör ve 24 yaşındaki Krokdal, sahilde güneşlenirken ve denize girerken görüntülendi.

YER ÇEKİMİNE YENİLDİ

Çift, paparazziler tarafından görüntülendiklerini anladıklarında büyük bir şaşkınlık yaşarken, 1985 yapımı Rocky 4 filminde canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun bir döneme damga vuran kaslarının eskisi gibi olmadığı görüldü.

Rocky’nin rakibi ünlü oyuncu da yer çekimine yenilmiş oldu.

DÖVÜŞ SANATLARI USTASI

Oyunculuğunun yanı sıra dövüş sanatları ustası olan Dolph Lundgren, Rocky 4 ile adını tüm dünyaya duyurmuştu. Dolph Lundgren, filmde başroldeki Sylvester Stallone'un karşısında ringe çıkan Sovyet boksör Ivan Drago'yu canlandırmıştı.

HALA OYNUYOR

Aksiyon filmlerinde kamera karşısına geçen Lundgren, mesleğini sürdürmeye devam ediyor.