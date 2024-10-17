Roger Waters'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin teşekkürü

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan Filistin videosunu, dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun üzerine Waters'a teşekkür etmişti.

Waters'tan da Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür geldi.

"ASIL BEN SİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Waters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı Batı'da tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya yer verilmişti.