Roma'da doğum günü kutlaması: 2 bin 777'nci yaş için gösteriler yapıldı Tarihi kıyafetler giyen figüranlar, kent merkezinde yürüdü. Gösteri, meraklı bakışlar arasında izlendi.

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AA

İtalya'nın başkenti Roma'nın yeni yaşı kutlandı.

Dünyanın en eski şehirlerinden Roma, geleneksel kutlamalara ev sahipliği yaptı.

Tarihi Roma Grubu (Gruppo Romano Storico), kentin tarihi ve kültürel güzelliklerinin değerinin tanıtılması ve bilinmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştirdi.

2 bin 777'nci doğum günü kutlaması

Şehrin 2 bin 777'nci doğum günü için etkinlikler düzenlendi. Roma İmparatorluğu döneminin askerlerinin, lejyonerlerinin, senatörlerinin ve Romalıların kıyafetlerini giyen figüranlar kent merkezinde yürüyüş yaptı.

Roma'da yürüdüler

Tarihi kentin merkezindeki hipodrom alanı Circo Massimo’dan başlayan yürüyüş, bugün Antik Roma şehri içinde yer alan Venedik Meydanı, Fori Imperiale Bulvarı ve antik arena Kolezyum gibi önemli noktalardan geçerek, tekrar Circo Massimo alanında son buldu.

Circo Massimo'da Roma'nın kuruluşu, tarih boyunca gelişimi ve antik dönemde Roma yaşantısının anlatıldığı görsel şovlar yapıldı.

Büyük ilgi gördü

Yürüyüş ve şovlara, Romalılar ve kenti ziyaret eden turistlerin büyük ilgi gösterdiği, sık sık fotoğraf çektikleri görüldü.

Efsaneye göre, Romalı asker, tarihçi ve yazar Varrone, arkadaşı Lucio Taruzio'nun astrolojik hesaplamalarına dayanarak Romulus'un milattan önce 21 Nisan 753'te kenti kurduğunu belirtiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)