Roma'da hırsızlık yapmak için girdiği evde kitap okumaya daldı Roma'da hırsızlık yapmak için bir eve giren kişi kitap okumaya dalınca ev sahibinin ihbarıyla polis ekipleri tarafından yakalandı.

AA

İtalya'nın başkenti Roma'da ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi Pati semtindeki bir eve hırsızlık yapmak için girdi ancak ev sahibin yatak odasında gördüğü kitap, işleri karıştırdı.

Hırsızlık yapmak için eve giren ardından da gördüğü kitaba takılan ve yatağın üzerinde kitabı okumaya başlayan şahıs, 71 yaşındaki ev sahibi tarafından ihbar edildi.

YAKALANMASINI SAĞLAYAN KİTABIN ADI ORTAYA ÇIKTI

Hırsızın yakalanmasını sağlayan kitabın Giovanni Nucci'nin geçen yıl yazdığı, Homeros'un İlyada destanını konu alan "Gli Dei Alle Sei" isimli eser olduğu belirtildi.

"KİTAP BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

38 yaşındaki hırsızın polisteki ifadesinde hırsızlık yaptığını reddederek, "Bir randevum vardı ve beklerken manzaraya bakmak için apartman terasına çıktım. Sonra aşağıdaki verandaya düştüm. Orayı pansiyon sanıyordum. Düşmenin şokundan kurtulmayı beklerken kitabı fark ettim ve beni çok etkiledi." dediği aktarıldı.

ÇANTASINDAN TASARIM ÜRÜNLER ÇIKTI

Hırsızın bu ifadesine karşın yakalandığı sırada yanındaki çantasından bazı tasarım ürünü kıyafetlerin çıktığı, bunların da başka bir yerden çaldığı ürünler olduğu, bunun da hırsızlığın ispatı sayıldığı aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)