AA & Ensonhaber

Romanya’da 18 milyon kayıtlı seçmen, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkede bu sabah saat 07:00 ile 21:00 arasında oylarını kullanacak. Bu seçim, Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun iptal edilmesinin ardından yenilenen bir seçim süreci.

11 ADAY YARIŞIYOR

Seçimde 11 aday yarışıyor, ancak hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy almazsa, 18 Mayıs’ta ikinci tur yapılacak. Anketlere göre, öne çıkan isimler arasında aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, iktidar koalisyonunun adayı Crin Antonescu, eski Başbakan Victor Ponta ve Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan bulunuyor.

İlk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

İLK SEÇİM İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçen yılın Kasım ayında yapılan ancak iptal edilen seçimde, Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, yüzde 22,95 oy alarak birinci olmuştu. Elena Lasconi ise yüzde 19,17 oyla ikinci tura kalmıştı. Ancak, yapılan itirazlar sonucunda, Anayasa Mahkemesi seçimlerin ilk turunu iptal etti. Georgescu'nun itirazı ise, Romanya Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti.