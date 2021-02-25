Rostec: Türkiye'nin S-400'leri NATO'yu tehdit etmiyor

Rus savunma sanayi şirketi, S-400'lerin saldırı değil, savunma sistemi olduğunun altını çizdi. Bu sistemlerle Türkiye'nin, NATO ülkelerinin güvenliğini sağladığına dikkat çekildi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'ten, Türkiye'nin satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama geldi.

Rostec Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almasının diğer NATO devletlerinin güvenliğini "hiçbir şekilde zayıflatmadığını" söyledi.

"S-400 SALDIRI DEĞİL SAVUNMA SİLAHI"

Russia Today kanalına mülakat veren Çemezov, "S-400'ün her şeyden önce bir savunma silahı olduğunu söyleyebilirim, bir saldırı sırasında kullanılamaz. Bu yüzden diğer NATO devletlerinin güvenliğini nasıl etkileyebileceğini kafamda canlandıramıyorum." dedi.

"TÜRKİYE NATO'NUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR"

Çemezov, açıklamasının devamında "Aksine Türk tarafı, NATO üyelerinin güvenliğini sağlıyor. Dolayısıyla burada sorun görmüyorum." ifadesini kullandı.

Rus yetkili, Ankara ile S-400 teslimatı anlaşması kapsamında füze savunma sisteminde kullanılan bileşenlerin kısmi yerelleştirilmesinin planlandığını da kaydetti.

Ancak Rostec CEO'su, teknolojinin üçüncü bir ülkeye aktarılmasının Rusya'ya karşı kullanılamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"YÜZDE 100 YERELLEŞTİRME YAPMIYORUZ"

"Yüzde 100 yerelleştirme yapmıyoruz. İstesek bile, Türkiye'nin bu ekipmanların üretimini yurt içinde organize etmesi pek olası değil. Bunun için uygun bir okul kurulması gerekiyor. Dolayısıyla endişelenmeye gerek görmüyorum."

Rusya ve Türkiye, 2017 yılında Ankara'ya S-400 sistemlerinin teslimi için anlaşma imzalamıştı. Türkiye, bu sistemleri Rusya'dan satın alan ilk NATO ülkesi oldu.

ERDOĞAN'IN S-400 KARARLILIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin çağrılarına rağmen Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Yaptırım söylemlerini de reddeden Erdoğan, ABD'nin Türkiye'yi tehdit etmekten vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.